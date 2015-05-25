Познер: по-настоящему независимых СМИ в России не существует

Об этом заявил тележурналист и ведущий передачи на одном из российских каналов Владимир Познер на конференции под эгидой Совета по правам человека, пишет РБК. В ходе конференции тележурналист сделал несколько критических заявлений о ситуации со свободой слова в России.

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По его словам, отношения между государством и СМИ должны регулироваться только законом о СМИ и больше ничем. Но в нынешней России ситуация иная. По его словам, контролируемые государством СМИ занимаются сегодня одним делом: создают определенное общественное мнение, которое бы хотело видеть государство. В СССР их называли "солдатами идеологического фронта".

Телеведущий отметил, что "сегодня в России на пальцах одной руки, максимум двух можно посчитать, сколько есть реальных независимых СМИ". Он констатировал, что есть "​псевдонезависимые СМИ, например "Эхо Москвы". "​Мы все понимаем, что 65% радио принадлежит "Газпром-Медиа", и знаем, кому принадлежит этот холдинг.

Если государство захочет закрыть независимые медиа, оно их закроет, выразил уверенность Владимир Познер. "В этом смысле по-настоящему независимых СМИ у нас не существует. Сегодня нет журналистики в России как профессии, есть журналисты", - резюмировал тележурналист.

Также Владимир Познер признал существование строгой цензуры при отборе гостей в телевизионный эфир. "Я знаю, что есть люди, которых я не могу пригласить в свою программу, хотя они представляют несомненный интерес. Я очень хотел пригласить Немцова, много раз просил. Но теперь уже точно не смогу", - выразил сожаление журналист.

"Я пока еще работаю, хотя, возможно, после этого выступления не буду работать", - выразил опасение Владимир Познер.