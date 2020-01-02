Российское пропагандистское агентство Sputnik прекратило работу в Эстонии

Эстонские правоохранители направили эстонскому подразделению Sputnik предупреждение о том, что его сотрудников могут привлечь к уголовной ответственности.

Российское государственное информационное агентство Sputnik заявило о прекращении деятельности в Эстонии с 1 января 2020 года, после того, как 35 его сотрудников уволились.

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Как сообщает «Радио Свобода», сотрудники Sputnik заявили, что опасаются уголовного преследования.

«Эстонская полиция и пограничная служба выдвинули каждому из нас ультиматум. Или мы отменяем трудовые договоры... и больше не работаем на Sputnik в Эстонии, или они открывают уголовные дела против нас», – говорится в заявлении агнества.

В прошлом месяце эстонские правоохранители направили эстонскому подразделению Sputnik предупреждение о том, что сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности за санкций Евросоюза против России.

Весной 2014 года против руководства медиакомпании «Россия сегодня», в состав которого входит Sputnik, были введены персональные санкции Евросоюза.

В МИД Эстонии ранее заявляли, что считают сотрудников Sputnik журналистами не в том смысле, в котором это слово понимают в свободном мире, а пропагандистами.

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