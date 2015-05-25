В России объяснили, почему танк "Армата" заглох на параде: "Не ту кнопку нажали"

В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что основная причина заключаясь в человеческом факторе, пишет "Дождь".

«Вот, например, у нас был же небольшой инцидент на генеральной репетиции — техника настолько совершенная, что к ней человеку еще нужно привыкнуть, и это не техника подвела — а связь между техникой и человеком была нарушена. Не ту кнопку нажали, как говорится», — рассказал Рогозин.

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Танк «Армата» внезапно остановился на репетиции парада Победы 7 мая. Диктор объяснил это «репетицией эвакуации техники». Через некоторое время танк был отбуксован.

«Армата» — боевой танк Т-14, который был создан на основе единой одноименной тяжелой гусеничной платформы. Министерство обороны впервые показало его фотографии на своем сайте 21 апреля, однако на снимках башня была закрыта брезентом. 29 апреля на репетиции парада 9 мая танк был продемонстрирован зрителям без чехла на башне.