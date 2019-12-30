Предсказания Bloomberg на 2020 год: Путин начнет играть мышцами в Беларуси, а США ждут скандальные выборы

Белорусский автократ попытается сблизиться с США из-за сплетен о намерении Москвы аннексировать его страну.

Не так из-за шпионажа правительств, как из-за роста популярности устройств вроде Amazon Ring и других похожих гаджетов, количество камер наблюдения в мире перевалит за прогнозируемый ранее миллиард. До конца 2020 года в большинстве городов планеты останется совсем немного мест, которые бы постоянно не записывались на видео. Поэтому люди станут чаще посещать пригороды и небольшие города.

Об этом пишет профессор Йельского университета Стивен Картер на страницах Bloomberg. Он составил список предсказаний на 2020 год, но замечает, что некоторые из них серьезные, а некоторые - наоборот. Однако, работу "сортировки" предсказаний он оставляет читателю.

По его мнению, в измерении технологий 2020-й станет вторым годом подряд, в котором NASA продемонстрирует большую неэффективность в приближении воплощения своей большой цели вернуть людей на Луну к 2024 году. Однако, от этой мечты все же никто не откажется. Скорее всего, дату высадки на спутнике Земли опять перенесут на потом.

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Из-за глобального потепления темп таяния льдов в Арктике будет продолжать расти и в следующем году. И это, по мнению автора, очень легко предсказать. Однако, инновационные идеи по смягчению последствий в духе откачки речной воды на юг, чтобы она не текла на север, будут отвергнуты скептиками как слишком дорогие, а активистами - как отвлечение от острой необходимости подписать кучу соглашений.

Сплетни о том, что Россия может аннексировать своего давнего союзника Беларусь, заставит диктатора Александра Лукашенко искать сближения с США и Западом. Даже сейчас Минск импортирует американских товаров почти на полмиллиарда долларов ежегодно. Самая большая статья этих затрат приходится на минеральные удобрения. Российский автократ Владимир Путин будет считать сближение Беларуси и США стратегической угрозой. Поэтому он начнет играть мышцами.

"Президент Дональд Трамп будет уверять всех, что его "добрый друг" Путин "позволит Беларуси идти собственным путем". Эксперты содрогнутся не только от формулировок про "доброго друга", а и от слова "позволит"", - пишет автор.

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Самым доходным фильмом 2020 года станет "Чудо Женщина 1984" от Warner Brothers. Люди будут удивляться и говорить: "Разве это не интеллектуальная собственность Disney? Разве так можно?". Disney будет думать о том же и начнет активную работу, чтобы исправить проблему.

Конгресс одобрит почти полный запрет "вейпов" в США. А президент Дональд Трамп подпишет решение, сделав его законом еще до того, как будут проведены глубокие исследования относительно угроз для здоровья.

Фондовая биржа США будет продолжать расти в первом полугодии 2020 года, установив несколько новых рекордов. С приближением политических конвенций летом рынки начнут хромать. Когда же избирательный сезон развернется на полную, начнется значительное проседание. Левые назовут его крахом, а правые - коррекцией. После выборов рынки начнут резкий рост.

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В президентской гонке демократы перетянут на свою сторону Аризону, Пенсильванию и Висконсин, но республиканцы одержат Нью-Гемпшир. Результат выборов будет привязан к решению американской Коллегии выборщиков. Согласно разделу 1 статьи II Конституции США, выбор будет делать Палата представителей Конгресса. Демократы, которые имеют большинство в нижней палате, будут хвалить проницательность авторов главного закона, пока не поймут, что на самом деле в такой ситуации каждый штат имеет один голос. Здесь они вспомнят, что авторы Конституции были расистами, которые пытались спасти рабство. И что мнение таких монстров не должно играть роль в современном управлении.

26 в основном "красных" штатов в Палате представителей проголосуют за кандидата-республиканца. 22 "синих" штата - за демократа. Еще два штата, которые имеют смешанное представительство, не проголосуют никак, что снова заведет ситуацию в тупик. Решение проблемы отдадут судам. Письмо, подписанное несколькими сотнями профессоров права, будет призывать судей, назначенных Трампом, объявить о самоотводе в деле из-за предвзятости. Телевизионные комментаторы подхватят эти призывы. Консервативные блоггеры будут говорить, что это "очередное" доказательство попытки переворота в Вашингтоне.

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Прежде чем суды вынесут хоть какое-то решение, политические партии согласятся провести новые президентские выборы в феврале 2021 года. К тому времени Трамп будет оставаться на своей должности, но не сможет принимать ни одно решение без одобрения Конгресса. Сразу же появятся судебные иски, призванные заблокировать этот план. Сам Трамп тоже подаст жалобу в суд, утверждая, что поскольку его никто не победил на выборах, он должен остаться законным президентом по умолчанию.