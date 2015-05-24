Нобелевский лауреат и прототип героя фильма «Игры разума» Джон Нэш погиб в аварии вместе с женой

Восьмидесятишестилетний американский математик, лауреат Нобелевской премии по экономике Джон Нэш погиб в автокатастрофе в Нью-Джерси.

Как сообщает телеканал "Дождь", об этом пишет Huffigton Post со ссылкой на представителя полиции Нью-Джерси.

В аварию попало такси, в котором ехал Нэш. Его жена Алисия Нэш, которая была с ним в машине, тоже погибла. По данным местного издания NJ.com, они не были пристегнуты.

Джон Нэш стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1994 году «за фундаментальный анализ равновесия в теории некооперативных игр». Отмечена была диссертационная работа Нэша по теории игр, написанная им в 1949 году.

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