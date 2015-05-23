Первая национальная платежная карта России будет называться "Мир". Таковы результаты конкурса на лучшие название и логотип, сообщается на сайте Национальной системы платежных карт, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Победил участник из Удмуртии, ему достанется главный приз.

Специальный приз вручат финалисту из Самарской области, предложившему название "Сокол".

Читайте такжеВ РФ жалуются на национальную платежную систему – пресс-служба опровергает сбои

С принятием закона о создании в России национальной платежной системы все международные платежные системы должны были до 31 марта 2015 года передать НСПК обработку транзакций по картам внутри Российской Федерации.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 12 мая в электронном голосовании лидировал дизайн карты под названием "Империя" с логотипом в виде трех золотых куполов.