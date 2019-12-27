Politico: Православные россияне отворачиваются от Путина

Те, кого в России считали основой поддержки российского президента, который выставляет себя защитником христианских ценностей, теперь выступают против него из-за презрения к этим ценностям.

Когда Владимир Путин готовился вернуться в Кремль, чтобы в третий раз занять пост президента России, могучий духовный лидер Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал бывшего агента КГБ "чудом Господним". Свой комментарий он сделал во время предвыборной телевизионной встречи с Путиным.

Критики тогда говорили, что эти слова патриарха стали острой иллюстрацией эрозии отделение церкви от государства, предусмотренной много раз нарушенной постсоветской российской конституцией. На протяжении последующих лет Путин с православной верой перейдет к крайнему консерватизму, выставляя себя как защитника традиционных христианских ценностей, - пишет Politico.

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В 2019 году, хоть РПЦ остается очень лояльной к светской власти в России, отношения Кремля с верующими самого низкого уровня, которых считали основой поддержки Путина, стали все более напряженными. Православные христиане составили значительный процент участников продемократических протестов на российских улицах в этом году. Более того, они открыто называли свою веру как причину для участия в акциях неповиновения. Жестокое подавление демонстрантов в Москве стало для многих переломным моментом.

"Я присоединилась к протестам этим летом по религиозным убеждениям. Иисус Христос говорил: "Любите друг друга как я вас любил". И он умер на кресте за нас. Нельзя быть равнодушным, когда видишь страдания людей, когда видишь эти нечестные судебные решения", - сказала 27-летняя Елена Моргунова.

Желание присоединиться к продемократическим акциям поставило религиозных россиян под более широкое подавление оппозиционных деятелей. Оно также спровоцировало беспрецедентный ответ отдельных религиозных лидеров. Они все чаще поднимают голову, чтобы защитить ценности, которые ассоциируют со своей верой и которые, по их мнению, российская власть нарушает.

В сентябре православные священники подписали открытое письмо, в котором осудили "репрессивные" суды над более чем 20 демонстрантами. Большинству осужденных было 20-30 лет. По сей день шестеро из них находятся за решеткой и ждут суда. Еще 8 получили сроки в тюрьме до 5 лет.

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"Мы обращаемся к тем, кто обладает судебной властью и служит правоохранительным органам нашей страны. Много из вас были крещены в православной церкви и считают себя верующими. Юридические процедуры не должны быть репрессивными. Суды не должны использоваться как способ подавить несогласных. А сила не должна применяться с неоправданной жестокостью", - говорилось в письме, которое подписали 200 священников.

Это письмо было беспрецедентной демонстрацией клерикальной независимости. Оно напомнило о священниках-диссидентах, таких как отец Глеб Якунин, который выступал в защиту прав человека в официально атеистические времена СССР. Российская газета "Ведомости" назвала письмо священников "смелым и глубоко христианским шагом", который с одобрением восприняло большое количество верующих.

Когда православный активист Алексей Миняйло был арестован в начале года в Москве, полиция ворвалась к нему в квартиру и конфисковала знак, на котором было написано: "Любовь сильнее, чем страх". Это был перефразированный стих из Библии. Несколько православных священников посетили судебные заседания по его делу и продемонстрировать поддержку. В конце концов, с него сняли обвинение в призывах к массовому неповиновению.

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"В православии существует давняя традиция молчать. Молиться вместо того, чтобы действовать. Это вредный, искаженный взгляд на православие", - сказал Миняйло.

Институт РПЦ однако жестко отреагировал на нарушение этого молчания. Письмо священников спровоцировало немедленное осуждение со стороны пресс-секретаря РПЦ Вахтанга Кипшидзе, который обвинил священников во вмешательстве в политику. По крайней мере, одного из подписантов письма лишили права проводить службы.