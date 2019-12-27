Bild: Второй высланный из Германии дипломат России тоже был шпионом Путина

Немецкие журналисты выследили агента ГРУ благодаря штрафу, который он до сих пор не оплатил.

Сколько еще военных шпионов президент России Вролодимир Путин держит в Германии под прикрытием дипломатов? 4 декабря из-за скандального убийства гражданина Грузии Землимхана Хангошвили, которого застрелили в центре Берлина 23 августа, немецкое правительство выслало двух российских дипломатов.

Вскоре журналисты Bild выяснили, что один из них был шпионом ГРУ по имени Евгений Суцкий. За несколько месяцев до того, как правительство Германии отправило его домой, он пытался установить связи в партии ХДС, в которую входит канцлер Ангела Меркель. Российский шпион стремился приблизиться к депутату Бундестага, который занимается вопросом "Северного потока-2".

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Теперь издание Bild выяснило имя второго высланного из Берлина дипломата. Как оказалось, он тоже работал на ГРУ. Его имя - Андрей Комаров. Ему 43 года. Агент Кремля приехал с женой в немецкую столицу в сентябре 2017 года. Таким образом, он прибыл только через три месяца после Суцкого. Комарова замаскировали под видом "военного атташе", хотя он не имел никакого официального отношения к российской армии.

"На самом деле он как минимум в 2015 и 2016 годах проходил подготовку в ГРУ в Москве. Фотографий и подробной информации о шпионе нет, что указывает на высокий уровень конфиденциальности в деле Комарова", - говорится в статье.

Журналисты Bild смогли выяснить, кто на самом деле Комаров, благодаря квитанции о штрафе за октябрь 2015 года, который он до сих пор не оплатил. Квитанцию за превышение скорости ему прислали по адресу Хорошевское шоссе, 76Б в Москве. Согласно с ней, именно там он зарегистрирован.

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Но здание в Москве по этому адресу принадлежит ГРУ. Рядом с ним, собственно, расположена штаб-кваритра российского разведывательного управления. По тому же адресу зарегистрированы и агенты, которых подозревают в применении химического оружия в Солсбери против бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. На это указывали данные их паспортов.