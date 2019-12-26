Королева Елизавета II в рождественской речи призвала к вере и надежде

В рождественской речи королева вспомнила о жизни Иисуса Христа и важности примирения.

В рождественском обращении королева Британии Елизавета II вспомнила непростой год для государства и короны, а также призвала страну к преодолению разногласий.

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В уходящем году британцы ожесточенно спорили о брексите и выбирали новое правительство, а королевскую семью сотрясали скандалы.

Путь не всегда бывает простым, но маленькие шаги могут исцелить раны, сказала королева, передает Би-би-си.

В рождественской речи королева вспомнила о жизни Иисуса Христа и важности примирения. "Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубокие противоречия и привести к гармонии и пониманию", - сказала Елизавета II.

"Разумеется, путь не всегда бывает гладким, и порой этот год казался довольно неровным, но небольшие шаги могут все изменить".

Королева не уточнила, о чем идет речь. Британский монарх - глава государства, и публично королева не комментирует политику.

В Британии 2019 год стал периодом ожесточенных дискуссий о брексите, отставки премьер-министра Терезы Мэй и досрочных выборов.

Непростым был год и для королевской семьи - супруг Елизаветы II болел, ее средний сын оказался в центре общественной критики, а внук судился с таблоидами.

Во время речи на королеве было синее платье и сапфировая брошь принца Альберта, подаренная королеве Виктории ее будущим супругом накануне свадьбы в 1840 году.

На столе у королевы - фотографии ее семьи: отца, короля Георга VI, мужа, принца Филиппа, а также принца Чарльза с женой и герцога и герцогини Кембриджских с их тремя детьми.