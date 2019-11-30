Королева Елизавета II отреагировала на смертельную резню в Лондоне

Ее Величество обратилась к семьям пострадавших.

Вчера, 29 ноября на Лондонском мосту террорист набросился на прохожих с ножом. Вследствие кровавой резни пострадали по меньшей мере 5 человек, двое из которых скончались. На жуткое событие публично отреагировала королева Великобритании Елизавета II.

Читайте такжеНа Лондонском мосту произошла стрельба (фото, видео)

На официальной инстаграм странице Ее Величество обратилась к семьям пострадавших. Елизавета II и ее супруг Филипп выразили соболезнования тем, кто потерял во время теракта родных. Королевская чета публично осудила нападение и поблагодарила тех, кто спас других людей от гибели.

"Мы с принцем Филиппом расстроены от новостей о теракте на Лондонском мосту. Наши мысли, молитвы и участие с теми, кто потерял близких людей и пострадал от вчерашнего ужасного насилия. Я выражаю свою благодарность полиции и службам чрезвычайных ситуаций, а также отважным людям, которые, рискуя собственной жизнью, самоотверженно помогали и защищали других", – отметила Елизавета II.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 ноября, террорист набросился на людей с ножом. Он выбрал людное и популярное среди туристов место – знаменитый Лондонский мост. Террорист ранил не менее 5 человек. Двух пострадавших на вертолете доставили в госпиталь, однако от полученных травм они скончались. Правоохранители не разглашают имена жертв жуткого теракта.

Во время нападения на место прибыла полиция. Патрульные застрелили нападавшего на месте теракта. Впоследствии выяснилось, что террористом был 28-летний Усман Хан. Мужчина в 2012 году уже отбывал наказание за террористические преступления. Из тюрьмы Усман Хан вышел в декабре 2018 года.

Правоохранители провели обыски в доме террориста и выясняют, что стало причиной жестокого нападения.