Бразильская студия выпустила рекламу презервативов с Путиным (фото)
11:48, 24 декабря 2019Мир
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Слоган рекламы звучит так: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".
Путин не первый политик, который попал в рекламу Platinum Studio / instagram platinum_fmd
Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов с Владимиром Путиным в главной роли.
Читайте такжеПутин в кабине машиниста проехался по Крымскому мосту (фото, видео)Об этом пишет НВ.
Слоган рекламы звучит так: «Некоторые люди не должны были родиться никогда».
Отмечается, что художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика. Ранее запертыми в резиновое изделие оказывались Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Как сообщал УНИАН, в России после пресс-конференции Путина уволили журналистку.
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