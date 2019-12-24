Бразильская студия выпустила рекламу презервативов с Путиным (фото)

Слоган рекламы звучит так: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов с Владимиром Путиным в главной роли.

Читайте такжеПутин в кабине машиниста проехался по Крымскому мосту (фото, видео)Об этом пишет НВ.

Слоган рекламы звучит так: «Некоторые люди не должны были родиться никогда».

Отмечается, что художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика. Ранее запертыми в резиновое изделие оказывались Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Как сообщал УНИАН, в России после пресс-конференции Путина уволили журналистку.