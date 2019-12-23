Washington Post: Фирташ сделал Украину подконтрольной Путину, теперь он помогает Трампу

Украинский олигарх стал связующим звеном между российским автократом и окружением американского президента.

Более чем 15 лет Дмитрий Фирташ был ключевым игроком в кампании Владимира Путина, нацеленной на то, чтобы взять под контроль политическую систему и экономику Украины. На протяжении многих лет в 2000-х и 2010-х годах Фирташ набивал карманы миллиардами долларов, выступая в роли посредника для российской государственной компании «Газпром» в продаже газа Киеву.

Согласно расследованию Reuters за 2014 год, банк близкого соратника Путина одолжил олигарху еще миллиарды долларов. Фирташ использовал деньги, чтобы купить газовую инфраструктуру внутри Украины, нефтехимические компании, а также чтобы профинансировать подконтрольного Путину украинского политика – Виктора Януковича, который стал президентом в 2010 году, - пишет Washington Post в редакционной статье.

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После того, как Янукович был свергнут протестами и сбежал в Россию, тогдашний вице-президент США Джо Байден начал толкать Украину к проведению реформ, которые бы выкинули посредников вроде Фирташа из газового бизнеса. Но олигарх сохранил свои контакты в Москве. Когда его арестовали в 2014 году на территории Австрии из-за американских обвинений, Фирташ заплатил 155 миллионов долларов залога, которые получил от члена внутреннего круга Путина Василия Анисимова.

Теперь олигарх стал ключевым соучастником в попытках личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани накопать политическую грязь на Байдена. На прошлой неделе федеральный прокурор США сказал суду, что Фирташ в сентябре перечислил миллион долларов на счет жены Льва Парнаса, который тесно работал с Джулиани в рамках кампании против Байдена.

Адвокат Парнаса сказал New York Times, что Джулиани отправил его и другого делового партнера Игоря Фрумана к Фирташу по помощь в работе против бывшего американского вице-президента. Они убедили олигарха нанять двух юристов, близких к Трампу, которые уже тесно работали с Джулиани. Фирташ заплатил Виктории Тоенсинг и Джозефу ДиГенова 1,2 миллиона долларов за помощь в борьбе против американского запроса об экстрадиции. Также Парнас получил 200 тысяч долларов за рекомендацию.

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После этого в деле против Фирташа появилось письменное свидетельство от бывшего Генерального прокурора Украины, который обвинил Байдена в нарушениях. Джулиани тоже ухватился за этот документ, хотя обвинение в нем оказались фальшивыми.

«Детали очень запутаны, поэтому позвольте нам подвести итог: один из бывших главных агентов влияния Путина перечислил более чем 2 миллиона долларов соратникам Джулиани, которые работали вместе с ним над тем, чтобы дискредитировать главного демократического оппонента Трампа на выборах в 2020 году», - пишет издание.

Мотивы Фирташа кажутся очевидными: избежать уголовного преследования в США и отомстить Байдену. Но он также заинтересован в том, чтобы отменить результаты разворота Украины в сторону Запада и восстановить пророссийских режим, от которого он получал доход. Его интересы совпадают с некоторыми другими источниками Джулиани. Во время последнего визита в Киев в этом месяце адвокат Дональда Трампа встречался с пророссийским депутатом и сыном офицера КГБ Андреем Деркачом.

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Также Джулиани получил сигнал доброй воли от Андрея Артеменко, другого депутата, который когда-то обращался к Белому дому с предложением снять санкции с России и признать аннексию украинского Крыма.

«Если коротко, кампания Джулиани против Байдена поощрялась не только Трампом. Она получила серьезную поддержку ближайших союзников Путина в Украине. Еще раз, президент США и российский правитель ведут общее дело», - пишет издание.