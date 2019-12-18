Forbes: Джулиани распространяет небылицу о том, как его преследовали в Украине

Адвокат американского президента описал страшную картинку, как его якобы преследовали в Киеве, когда он искал доказательства украинской заговора с демократами.

С приближением голосования за импичмент Дональда Трампа его личный адвокат Руди Джулиани удвоил свои усилия защитить президента США. В минувшие выходные он обнародовал то, что называл «источником» свежих доказательств, собранных им в Европе, которые якобы доказывают отсутствие «каких-либо нарушений» со стороны его клиента в ведении дел с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«После сотен часов и месяцев поисков я собрал свидетельства и документы, разоблачающие правду за этим импичментом, которая говорит, что Дональд Трамп ничего не нарушил», - написал Джулиани в Twitter 15 декабря.

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Но так называемые доказательства и история их сбора провоцируют больше вопросов, чем дают ответов. Они продолжают продвигать несколько неправильных представлений об Украине и деле об импичменте президента США, - пишет Forbes.

Первое из них – это рассказ о том, как Джулиани и его съемочную группу преследовали в Украине. Поездка адвоката Трампа в Киев 6 декабря, как утверждает ведущая One American News Network Шанель Рион, закончилась драматически. Джулиани и съемочную группу телеканала преследовала вплоть до аэропорта колонна черных автомобилей Mercedes. Рион утверждает, что целых два миллиардера лично руководили этой операцией. А перед тем Министерство внутренних дел вывело на улицы тысячи полицейских, чтобы они «охотились» на американских гостей.

«Было приятно, что Джордж Сорос и Виктор Пинчук лично ждали нас в аэропорту в Киеве вместе со своей свитой из человеческих доберманов в черных Mercedes», - написала на Twitter Рион, которая ездила в Украину c Джулиани.

Правда в том, что американский 89-летний миллиардер Джордж Сорос не ступал на украинскую землю с марта 2016 года. Об этом сказал исполнительный директор фонда «Возрождение» Александр Сушко, чья организация представляет местное звено Open Society Foundations. Представители Пинчука тоже сказали, что украинский миллиардер владеет исключительно автомобилями BMW вот уже два десятилетия. И он не посещал аэропорт в Борисполе.

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«Это пример того, как создаются фальшивые новости», - сказал представитель Пинчука.

Также в МВД Украины заверили, что ни один украинский полицейский не искал Джулиани. Более того, дополнительные силы не выводили на улицы Киева, поскольку в дни пребывания американца в столице не было ни демонстраций, ни каких-либо массовых мероприятий.

Второе ложное утверждение: Джулиани нашел новые вопиющие доказательства по делу об импичменте. Адвокат Трампа настаивает, что допросил новых свидетелей, которые могут доказать украинский сговор с Демократической партией и криминальные действия Джо Байдена и его сына. Якобы они предоставили новые доказательства.

«Думаю, он собирается доложить обо всем Генеральному прокурору и Конгрессу», - сказал Трамп в Белом доме 14 декабря.

«Он говорит, что есть много хорошей информации», - добавил американский президент.

Но большая часть информации Джулиани, кажется, не имеет твердого основания. Один из примеров таких доказательств исходит от бывшего Генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждает, что потерял свою должность, потому что Джо Байден надавил на тогдашнего президента Петра Порошенко и пригрозил заблокировать миллиард долларов помощи. В Украине это утверждение много раз опровергали. Шокин поделился с Джулиани документом от Генерального прокурора Латвии, который якобы подтверждает коррумпированность Хантера Байдена во время его работы на украинскую компанию. Но на самом деле в документе лишь отмечается, что, «согласно публично доступной информации, Burisma Holding и ее директор Хантер Байден причастны к коррупционным делам». Документ описывает денежные трансакции компании Burisma за пределами Украины без упоминаний о каких-либо расследованиях или других доказательств коррупционной активности.

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Преемник Шокина Юрий Луценко, который тоже дал интервью Джулиани во время его европейской поездки, несколько раз заявлял, что в Украине нет никаких доказательств, которые указывали бы на нарушение закона Байденом-младшим. Доверие к обоим бывшим Генпрокурорам подвергается большому сомнению со стороны украинских СМИ.

«Шокин и Луценко полностью дискредитировали себя в роли прокуроров», - говорит исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

По ее словам, они врали, вмешивались в расследование других правоохранительных органов и атаковали реформаторов, когда занимали свою должность. Оба бывших Генпрокурора передали Джулиани официальные документы с времен своей работы.

«Использование этих документов Генеральной прокуратуры может быть квалифицировано как нарушение закона», - сказала Каленюк.

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Третье ложное утверждение: Украина не будет открывать расследование против Байдена и Burisma. На самом же деле в Украине есть открытое расследование против энергетической компании. НАБУ проверяет, не злоупотреблял полномочиями ли владелец Burisma Николай Зловчевський, когда он занимал должность министра экологии и природных ресурсов в 2010-2012 годах. В те годы по меньшей мере 10 компаний его холдинга получили лицензии на добычу газа. Но не известно, фигурирует ли Хантер Байден в деле на данном этапе. Поскольку он присоединился к совету директоров компании только в 2014 году.

На момент его назначения против Burisma было открыто четыре уголовных расследования. В частности, компанию подозревали в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Все эти дела были закрыты, когда Генпрокурором был Луценко, который говорил с Джулиани. Нынешнее расследование было открыто по решению суда в июне 2018 года. Burisma всегда отрицала обвинения.