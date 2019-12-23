В Бельгии провели парад рождественских тракторов (видео)
11:21, 23 декабря 2019Мир
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Порассматривать парад собралось немало зрителей.
Тракторы владельцы декорировали рождественскими огоньками / скриншот видео ТСН
В Бельгии к Рождеству провели парад празднично украшенных тракторов.
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Как говорится в сюжете ТСН, по улицам сразу четырех городков проехались десятки украшенных сельскохозяйственных машин. Свои тракторы владельцы декорировали рождественскими огоньками, а кое-кто установил на крыше целые композиции.
Порассматривать парад собралось немало зрителей. Такое шествие в регионе проводят уже в восьмой раз и местные СМИ уверены, его можно назвать главной бельгийской традицией.
В Бельгии к Рождеству провели парад празднично украшенных тракторов
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