В Бельгии провели парад рождественских тракторов (видео)

Порассматривать парад собралось немало зрителей.

В Бельгии к Рождеству провели парад празднично украшенных тракторов.

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Как говорится в сюжете ТСН, по улицам сразу четырех городков проехались десятки украшенных сельскохозяйственных машин. Свои тракторы владельцы декорировали рождественскими огоньками, а кое-кто установил на крыше целые композиции.

Порассматривать парад собралось немало зрителей. Такое шествие в регионе проводят уже в восьмой раз и местные СМИ уверены, его можно назвать главной бельгийской традицией.