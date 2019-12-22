Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на «адские санкции» США

Глава МЗС РФ Сергей Лавров назвал действия американских парламентариев «безрассудными» и объяснил их стремлением пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также так называемых «санкций из ада», одобренных комитетом Сената США.

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Об этом Лавров сказал в программе «Большая игра» на «Первом канале» российского телевидения, сообщает РБК.

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — заявил Лавров.

Российский министр назвал действия американских парламентариев «безрассудными» и объяснил их стремлением пересмотреть итоги президентских выборов 2016 года.

При этом Лавров отметил, что сам президент Дональд Трамп и государственный секретарь Майк Помпео хотят развивать торговые отношения с Россией.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, которым предусмотрено, в частности, санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Ранее Лавров заявил, что санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» не остановят реализацию этих проектов.

Кроме того, Комитет по международным отношениям Сената США одобрил законопроект о защите американской безопасности от агрессии Кремля. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал этот документ «адскими санкциями».

Этим законопроектом предлагается ввести санкции против России из-за ее вмешательства в демократические процессы за рубежом, а также из-за ее «враждебных» действий в Сирии и агрессии против Украины.

Санкции будут направлены на государственный долг России, банки, которые поддерживают попытки Кремля «расшатать демократические институты в других странах», российские проекты, связанные с продажей сжиженного природного газа за границу, киберсектор России и лиц, приближенных к президенту Владимиру Путину.

Документ также предусматривает создание Офиса киберпространства и цифровой экономики в структуре Госдепартамента.