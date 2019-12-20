Washington Post: Путин мог повлиять на взгляды Трампа на Украину

Бывший чиновник Белого дома заподозрил, что историю об украинском вмешательстве в американские выборы придумал российский президент.

Почти с первого дня на посту президента США Дональд Трамп вцепился в одну теорию заговора, которая тревожила его помощников. Американский лидер рассказывал своему окружению много раз, Украина пыталась помешать ему победить на выборах.

После частной встречи в июле 2017 года с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге Трамп еще более настойчиво утверждать, что Украина пыталась свергнуть его. Об этом, как пишет Washington Post, рассказали разные бывшие чиновники США. Американский президент упорно отказывался верить данным разведки своей страны о том, что именно Россия систематически вмешивалась в избирательную кампанию в 2016 году. Вместо этого он перевел вину на страну, которую Москва считает врагом. Из-за этого многие советники лидера США начали думать, что сам Путин помог распространить идею о вине Украины.

«Один бывший высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал, что Трамп даже в какой-то момент откровенно заявил, что знает о том, что именно Украина на самом деле виновата, потому что «Путин сказал мне »», - пишет издание.

Еще двое бывших американских чиновников подтвердили, что слышали историю о таком комментарий Трампа.

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Украинскую теорию заговора теперь подхватили республиканцы в Конгрессе, которые защищают президента от импичмента. Главные законодатели от Республиканской партии настаивали на необходимости расследовать украинское вмешательство. Хотя чиновники в Вашингтоне включая директора ФБР утверждают, что для этого нет никаких доказательств. Обвинения в адрес Украины относительно ее роли в предвыборной гонке 2016 распространялись «правыми» журналистами, чьи репортажи американский президент жадно поглощает. Их также повторял личный адвокат Трампа Руди Джулиани. Этой осенью разведка США объяснила конгрессменам и работникам их офисов, что спецслужбы России сыграли главную роль в распространении ложной истории об украинском вмешательства.

Тревога чиновников Белого дома, что Путин помог усилить ложные убеждения Трампа по Украине, подчеркивает давние страхи администрации о том, что российский президент способен влиять на взгляды американского лидера.

7 июля 2017 Трамп впервые лично встретился с Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Их долгожданная формальная беседа длилась более двух часов. В тот же день они встретились неформально и общались еще час. В те времена американские и российские чиновники не раскрывали детали разговора. Во время ужина лидеров G20 Трамп встал со своего места и сел рядом с Путиным. Американский президент говорил сам, а российскому помогал его переводчик.

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Для тех в Белом доме, кто не могли понять одержимости Трампа выдумкой об Украине, встреча в Гамбурге была переломным моментом. Трое бывших сотрудников администрации рассказали, что Трамп после встречи с Путиным говорил, что верит его заверениям о невмешательстве России в выборы в 2016 году. Глава администрации Джон Келли, советник по национальной безопасности Герберт МакМастер и Госсекретарь Рекс Тиллерсон пытались объяснить Трампу, что нельзя верить словам российского автократа. Вместо этого лучше обратить внимание на доказательства, которые собрали спецслужбы США. В течение нескольких следующих месяцев Трамп в частных разговорах говорил помощникам, что именно Украина пыталась помочь Клинтон завоевать Белый дом.

«В Белом доме было твердое убеждение, что Путин сказал ему это», - рассказал бывший американский чиновник.

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Издание пишет, что в записях официальных разговоров президентов США и России нет упоминаний о теории о зловещей Украины. Но Трамп проводил длительные частные разговоры с Путиным, например, в Гамбурге и позже в Хельсинки, на которых помощников из Белого дома не было. Трамп также позаботился о том, чтобы детали его формальной встречи с Путиным не стали известны. Он отобрал записи у своего переводчика и приказал ему не обсуждать их с другими чиновниками Белого дома.