В Италии провели спецоперацию против мафии, задержаны более 300 человек

Среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета".

В ходе операции были задержаны более 300 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана "Ндрангета" из Калабрии", - говорится в сообщении.

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Всего по делу правоохранители изучают роль 416 человек, причастных к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди.

Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николы Граттера, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.

Напомним, ранее на Сицилии арестовали главаря "Коза ностры" Сеттимино Минео и еще 45 членов самой известной мафиозной структуры.