Еще одна китаянка проникла в поместье Трампа

Похожий инцидент произошел в марте 2019 года.

В поместье президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа во Флориде задержали 56-летнюю китаянку, которая незаконно пробралась на территорию.

Об этом сообщает Time.

Читайте такжеТрамп назвал процедуру импичмента "попыткой переворота"Отмечается, что женщину заметила охрана поместья и попросила ее уйти. Но непрошеная гостья все равно вернулась, чтобы сделать фотографию. После этого охрана вызвала полицию, и женщину задержали.

Выяснилось, что у нее просрочена виза. Китаянку обвинили в бродяжничестве.

Во время инцидента президента и его семьи не было в поместье.

Похожий инцидент произошел в марте 2019 года. Тогда проникшая в поместье 33-летняя китаянка утверждала, что хотела предложить президенту совместный бизнес.

Как сообщал УНИАН, в ноябре за незаконное проникновение на территорию поместья ее приговорили к восьми месяцам лишения свободы.