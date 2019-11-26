В США осудили китаянку, проникшую в имение Трампа с флешкой

Гражданка Китая незаконно попала на территорию имения президента США в штате Флорида.

Суд американского штата Флорида приговорил к 8 месяцам заключения гражданку Китая Чжан Юйцзин, которая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, речь идет о поместье президента в Мар-а-Лаго, расположенном на юге штата Флорида.

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Отмечается, что Чжан Юйцзин признали виновной в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и в предоставлении ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Она убедила их, в частности, в том, что является родственницей одного из гостей загородного закрытого клуба.

Ее приговорили к 8 месяцам тюрьмы и двум годам надзора после освобождения.

30 марта этого года Чжан Юйцзин проникла на территорию поместья Трампа Мар-а-Лаго в Флориде, обманув охранников. Впоследствии ее задержали спецслужбы США. Во время обыска у нее обнаружили четыре мобильных телефона, ноутбук, внешний жесткий диск, флэш-накопитель, а также два паспорта гражданина КНР.