Литовский самолет, пропавший над Балтикой, нашли на дне моря

Как сообщает Delfi, самолет был найден примерно в 700 метрах от позиции, зафиксированной шведским радаром воздушного наблюдения. Данные были получены от Координационного центра спасения Швеции. Самолет был обнаружен на морском дне, на глубине 124 метров.

Найденный самолет осмотрела видеокамера подводного робота судна Kuršis. Было установлено, что бортовой номер самолета соответствует номеру разыскиваемого воздушного судна.

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Близкие пилотов найденного самолета информированы.

Поиск пропавших без вести летчиков продолжается.

"В самолете пилотов не было, поэтому их поиск продолжается", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.

Самолет "Ан-2" с двумя опытными пилотами Адольфасом Мачюлисом и Альвидасом Сяльмистрайтисом пропал в субботу после обеда при перелете из Швеции в Литву.