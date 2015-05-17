ВМС Литвы: поиски пропавшего над Балтикой Ан-2 завершились безрезультатно

Об этом сообщил пресс-атташе военно-морских сил Литвы капитан-лейтенант Антанас Бренцюс, пишет ТАСС.

"Не обнаружено никаких следов возможного крушения самолета - деталей Ан-2, обломков машины, спасательных средств, которые были на борту", - сказал он. По словам Бренцюса, участники операции досконально изучили район поиска как на море, так и с воздуха. "Принято решение о прекращении поисковых работ", - добавил капитан-лейтенант.

Читайте такжеНад Балтийским морем пропал литовский самолет Ан-2

Поиск пропавшей машины вели два корабля ВМС, самолет и вертолет ВВС Литвы. По просьбе Литвы в предполагаемый район аварии вертолет направила Латвия.

Ан-2 исчез с экранов слежения в субботу вскоре после того, как вошел в литовскую зону управления воздушным пространством и провел сеанс связи с землей. В это время он предположительно был в 97 морских милях от литовского аэропорта Паланга. Самолет летел в Литву из шведского Гетеборга. Там Ан-2, изготовленный в 1981 году, проходил профилактический ремонт. В самолете был только перегонявший самолет экипаж из двух человек.