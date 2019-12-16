Польша не выполняет антикоррупционные рекомендации - Совет Европы

Среди претензий антикоррупционной группы Совета Европы GRECO - невыполнение Польшей рекомендаций относительно парламента и органов юстиции.

Совет Европы обвиняет Польшу в невыполнении рекомендаций ЕС относительно борьбы с коррупцией.

Из 22-х рекомендаций для парламента и органов юстиции введены только восемь, говорится в отчете Группы государств совета Европы против коррупции (GRECO), передает Deutsche Welle.

Эксперты GRECO оценили такое положение вещей как неудовлетворительное и требуют от Польши не позднее конца 2020 года представить отчет о прогрессе в реализации рекомендаций.

В отчете говорится о том, что ситуация в парламенте не изменилась с 2014 года, когда был обнародован соответствующий отчет ЕС. Тогда ЕС рекомендовал Польше сделать более прозрачными отношения между парламентариями и лоббистами, а также разработать этические правила во избежание возможных конфликтов интересов.

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Что касается органов юстиции, то GRECO видит необходимость в выполнении принятых в отношении Польши как члена ЕС решений.

Так, в 2017 году Польша снизила пенсионный возраст для судей для того, как считали критики, чтобы принудительно отправить на пенсию действующих судей высшего судебного органа страны, а также определение в ручном режиме тех судей, которые могут осуществлять правосудие в дальнейшем. Суд ЕС обязал Польшу отменить это решение, поскольку оно влияет на независимость судей.

В GRECO обратили внимание на ряд дисциплинарных производств относительно судей, которыми, считают эксперты, осуществляется давление на тех из них, кто принимал политически нежелательные решения или критиковали судебную реформу в стране. Также Польша до этого времени не изменила процедуру избрания членов совета правосудия, которая, по мнению экспертов, является недостаточно независимой от парламента и правительства.