В Берлине неизвестные вскрыли могилу гитлеровского "мясника"

В полиции не исключают, что те, кто вскрыл могилу, имел доступ к некой конфиденциальной информации и точно знал, где находится могила.

В Берлине неизвестные вскрыли могилу Рейнхарда Гейдриха, одного из главных виновников Холокоста по прозвищу Мясник, которого Адольф Гитлер называл "человеком с железным сердцем".

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На могиле на кладбище Инвалиденфридхоф в центре Берлина не было надгробной плиты с его именем. По предварительной информации, прах Гейдриха остался нетронутым, передает Би-би-си. Берлинская полиция пытается установить личность неизвестных.

Обергруппенфюрера Гейдриха называли "злым гением Гиммлера". Он возглавлял Главное управление имперской безопасности, в подчинении которого находилась полиция безопасности Германии и гестапо.

Историки считают Рейнхарда Гейдриха вторым по степени вины организатором Холокоста после самого Гитлера. За особую жестокость он получил прозвища Мясник и Палач, сам Гитлер называл его человеком с железным сердцем.

Именно Гейдрих возглавил Ванзейскую конференцию в январе 1942 году, в рамках которой решалось "окончательное решение еврейского вопроса", то есть планировалось убийство евреев в Европе.

"Следует лишить евреев средств к существованию. Германия должна стать для них страной без будущего. Если старшему поколению еще можно разрешить упокоиться здесь с миром, то молодым людям - нет, их следует побуждать к эмиграции", - предлагал Гейдрих в мае 1934 года.

Некоторые предполагали, что Гейдрих, бывший на 15 лет моложе Гитлера, метил в перспективе на его место.

Гейдриха убили в Праге 27 мая 1942 года чехословацкие партизаны, сотрудничавшие с британской разведкой. После его смерти нацисты в отместку уничтожили деревню Лидице, жителей которой обвинили в том, что они укрывали партизан. Все мужское население старше 15 лет было убито, а женщины и дети депортированы в концлагеря.

В полиции не исключают, что те, кто вскрыл могилу, имел доступ к некой конфиденциальной информации и точно знал, где находится могила.