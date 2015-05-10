На президентских выборах в Польше явка избирателей не превышает 35% - СМИ

На президентских выборах в Польше явка избирателей на 17 часов составляла менее 35%.

Как пишет Украинская правда, об этом сообщает газета Wyborcza со ссылкой на Государственную избирательную комиссию Польши.

Как пишет газета, явка составляет 34,41%, что значительно ниже за все последние выборы.

Так, например, в первом туре президентских выборов в 2010 году на 17 часов явка составляла 41,57%.

Читайте такжеВ Польше стартовали президентские выборыГлавными кандидатами социологи считают действующего президента Бронислава Коморовского и его конкурента от оппозиционной партии "Право и Справедливость" Анджея Дуду.

Однако ни одному из кандидатов победу в первом туре социологи не прогнозируют, отмечает Украинская правда.