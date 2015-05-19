Обама запретил полиции использовать армейское вооружение
07:24, 19 мая 2015Мир
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Президент США Барак Обама подписал указ о запрете муниципальной полиции использовать армейское вооружение и обмундирование.
REUTERS
Под запрет подпадают тяжелые бронированные машины на гусеничном ходу, камуфляжная форма и гранатометы, передает Би-би-си.
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По мнению Белого дома, существует серьезный риск того, что подобное оборудование может привести к злоупотреблениям и использованию не по назначению.
Американская полиция была подвергнута критике за чрезмерное использование силы, после того как ее сотрудники во время волнений в Фергюсоне, штат Миссури, вышли против протестующих в специальной экипировке с бронежилетами и щитками, при поддержке бронированных автомобилей.
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