В Перу задержали подлодку с 2 тоннами кокаина (фото)

Часть наркотиков нашли в море.

Военные перуанского флота у северного побережья страны перехватили подлодку, перевозившую более 2 тонн кокаина.

Об этом сообщает El Comercio.

Читайте такжеВ Европе впервые перехватили подлодку с тремя тоннами кокаинаПосле задержания подлодка была пришвартована в доке военно-морской станции, где в настоящее время остается под стражей патрульного катера и береговой охраны военно-морского флота.

Часть наркотиков находилась в море, остальные были изъяты при обыске подводной лодки в доке военно-морской станции.

В ходе операции были задержаны четыре члена экипажа, которых доставят в столицу Перу – Лиму. Субмарина останется под арестом для проведения расследования.

Координирующий прокурор прокурорской сети по борьбе с организованной преступностью Хорхе Чавес Котрина сообщил, что наркосубмарина была загружена в мангровых зарослях на юге Эквадора. По его словам, это произошло «из-за недостаточного надзора со стороны властей страны».

Ранее УНИАН сообщал, что в Гватемале обнаружили субмарину с кокаином.