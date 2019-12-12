Новогодний подарок: в США компания выплатила $10 миллионов своим работникам (видео)

Свою щедрость руководство объяснило благодарностью за работу.

В США Совет директоров компании по недвижимости решил к Новому году выплатить своим сотрудникам 10 миллионов долларов бонусов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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От такого поощрения некоторые работники заплакали. Свою щедрость руководство объяснило благодарностью за работу. Говорят, работники поработали действительно на славу. Потому что тех вершин, которых компания достигла за 14 лет, другие достигают значительно дольше.

10 миллионов долларов распределят между почти 200 работниками, в среднем это выйдет где-то по 50 тысяч долларов, кому-то достанется и 250 тысяч.

УНИАН ранее писал, что подарить близким на Новый год.