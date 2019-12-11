В США на улице произошла перестрелка: один полицейский погиб, еще несколько – ранены

Череду выстрелов было слышно в течение по меньшей мере 20 секунд

В Джерси-Сити в американском штате Нью-Джерси произошла перестрелка, в результате которой один полицейский погиб и несколько получили ранения.

Об этом пишет НВ.

Читайте такжеВ США четыре человека погибли в результате стрельбы на вечеринке в ночь на Хеллоуин (видео)Отмечается, что офицер полиции получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В окружной прокуратуре сообщили, что еще два полицейских и один гражданский получили ранения. Они находятся в стабильном состоянии.

Череду выстрелов было слышно в течение по меньшей мере 20 секунд. Полицейским удалось нейтрализовать одного стрелка. Его обезвредили в одном из магазинов.

В связи со стрельбой власти закрыли все школы в Джерси-Сити. Как известно, Джерси-Сити находится в нескольких километрах от Манхэттена.

Ранее УНИАН сообщал, как в Мексике полиция вступила в бой с боевиками наркокартеля.