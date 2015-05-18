Демонстранты отказались покинуть центр столицы Македонии
08:10, 18 мая 2015Мир
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В столице Македонии Скопье несколько сотен демонстрантов, требующих отставки премьер-министра Николы Груевского, остались на ночь в палатках у стен здания правительства.
REUTERS
Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Заев заявил, что участники протестов намерены оставаться там до тех пор, пока премьер-консерватор не подаст в отставку, передает Би-би-си.
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Сам Зоран Заев также остался у палаточного лагеря.
Оппозиция обвиняет правительство в коррупции, однако Никола Груевский отвергает все обвинения.
Проправительственные силы планируют провести свою акцию на понедельник.
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