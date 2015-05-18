Демонстранты отказались покинуть центр столицы Македонии

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Заев заявил, что участники протестов намерены оставаться там до тех пор, пока премьер-консерватор не подаст в отставку, передает Би-би-си.

Читайте такжеБолее 20 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства в Македонии (фото)

Сам Зоран Заев также остался у палаточного лагеря.

Оппозиция обвиняет правительство в коррупции, однако Никола Груевский отвергает все обвинения.

Проправительственные силы планируют провести свою акцию на понедельник.