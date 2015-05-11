НАТО призывает к мирному урегулированию конфликта в Македонии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все стороны конфликта в Македонии к сдержанности после произошедших накануне столкновений, передает Русская служба ВВС.

Кроме этого, он обратился к властям страны с просьбой провести расследование данного инцидента.

В городе Куманово, недалеко от границы с Сербией, накануне произошла перестрелка, в результате которой погибли около 20 человек, в том числе восемь полицейских.

Читайте такжеВ Македонии в перестрелке с неизвестными погибли пятеро полицейских, около 30 получили раненияВласти Македонии заявили, что во главе группы боевиков, напавшей на Куманово, находились пятеро косоваров. Полиция также утверждает, что в прошлом все они были членами Армии освобождения Косова, боровшейся за независимость края.