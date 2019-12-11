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Евросоюз признал Боснию и Герцеговину не готовой к членству

09:33, 11 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Амбиции государства нашли поддержку руководства сообщества, однако в практической плоскости стране еще предстоит сделать многое для достижения критериев соответствия, сообщает РБК-Украина.

"Совет признает, что Босния и Герцеговина в настоящее время не в полной мере соответствует копенгагенским политическим критериям и требует значительных усилий по укреплению своих институтов, чтобы гарантировать демократию, верховенство права, прав человека, а также уважения и защиты меньшинств", - подчеркнули в Совете Евросоюза. 

Также обратили внимание руководства государства на экономическую составляющую. "Босния и Герцеговина в целом находится на ранней стадии относительно ее уровня готовности взять на себя обязательства членства в ЕС и должна значительно активизироваться", - считают в Брюсселе.

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Теги: #Евросоюз#членство в ЕС#Босния и Герцеговина