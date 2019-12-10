New York Times: У Трампа все дороги ведут в Москву

Вчерашние слушания в Конгрессе и отчет генерального инспектора относительно правомерности расследования российского вмешательства рассказывают похожие истории.

Когда речь идет о Дональде Трампе и России, все становится связанным. Это важнейший урок, который можно вынести из двух больших вчерашних событий на Капитолийском холме. Первое из них - слушания в Комитете по вопросам юстиции Палаты представителей по поводу импичмента президента США, а второе – отчет о происхождении расследование ФБР относительно связи между избирательной командой Трампа и правительством России.

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Первое событие касается выборов 2016 года, а второе – выборов 2020-го, - пишет New York Times. Оба они рассказывают разные версии одной истории: Трамп зависит от российского вмешательства для вручения ему президентства и приветствует такое вмешательство. Это было и так плохо с его стороны в 2016 году, когда он открыто призвал Россию взломать электронную почту своего оппонента. И россияне это попытались сделать в тот же день. Но тогда он был только кандидатом. Теперь, когда Трамп президент, у него в руках большая власть, чтобы достичь того же результата.

Это именно то злоупотребление властью, которое тревожило отцов-основателей США, когда они создали возможность провести импичмент. И именно из-за этого демократы в Палате представителей продвигают процедуру сейчас с такой срочностью. Они пытаются позаботиться, чтобы выборы в 2020 году, до которых осталось меньше года, не были коррумпированы президентом США, который действует в сговоре с иностранной силой.

«Целостность следующих выборов поставлено на кон. Ничто не может быть более неотложным», - сказал председатель Комитета по вопросам юстиции конгрессмен Джерри Надлер.

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В понедельник утром юристы демократов в комитетах по вопросам юстиции и разведки представили наиболее четкий и всеобъемлющий рассказ о том, как Трамп на протяжении месяца пытался «вытрясти» из лидера Украины Владимира Зеленского политическую выгоду для себя. Они в мелких деталях объяснили, как американский президент заблокировал встречу с украинским коллегой в Белом доме, а также сотни миллионов долларов критически важной военной помощи для армии Украины, которую выделил Конгресс. Все ради того, чтобы украинская сторона объявила о начале двух расследований: одно против политического оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а второе против самой Украины из-за ее якобы вмешательства в американские выборы в 2016 году.

Кому бы это пошло на пользу? Трампу, который верит, что Байден представляет угрозу для его амбиций остаться на посту президента на второй срок, и Владимиру Путину, который годами пытался переложить на Украину вину за вмешательство в выборы в США. Президент России не смог обмануть серьезных людей, таких как те, что работают в разведывательных управлениях США. Последние четко определили, что именно российское правительство ответственно за влияние на избирательный процесс, чтобы помочь Трампу. Но Путину удалось обмануть республиканцев в Конгрессе, которые позволили втянуть себя и своих чиновников в упорное повторение российской пропаганды в американской прессе.