Турция была вынуждена сбить сирийский военный вертолет в своем воздушном пространстве

Министр обороны Турции Исмет Йылмаз заявил, что сирийский вертолет вторгся в воздушное пространство Турции и продвинулся на 11 км вглубь страны, передает Русская служба ВВС.

По словам министра, вертолет ВВС Сирии находился в воздушном пространстве Турции целых 5 минут перед тем, как был сбит истребителями F-16.

Власти Сирии отрицают, что Турция сбила сирийский военный вертолет. По версии Дамаска, истребители сбили небольшой беспилотник.

Читайте такжеМИД Турции считает, что действиям России в отношении соседей нет оправданияВ марте 2014 года турецкие ВВС сбили сирийский самолет, нарушивший воздушное пространство Турции. Тогда В Анкаре заявили, что подобные действия со стороны Сирии всегда будут жестко пресекаться. Дамаск, в свою очередь, обвинил Турцию в "неприкрытой агрессии", заявив, что сбитый самолет находился в сирийском воздушном пространстве.

На территории Турции находятся более 1,5 млн сирийских беженцев, и Анкара неоднократно призывала к отстранению от власти президента Сирии Башара Асада.