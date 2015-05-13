Количество пострадавших при крушении поезда в США возросло до 130 человек

Не менее 130 человек доставлены в больницы Филадельфии после крушения пассажирского поезда в Пенсильвании, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные медиков, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в аварии погибли пять человек, в больницы были доставлены 53 пострадавших, шесть из них находятся в критическом состоянии.

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Причины крушения поезда пока не установлены. На месте происшествия работают 200 спасателей.

Поезд с 240 пассажирами, следовавший из Вашингтона в Нью-Йорк, сошел с рельсов в районе Филадельфии во вторник около 22.00 по местному времени.