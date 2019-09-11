В Кабуле возле посольства США произошел взрыв

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

В столице Афганистана Кабуле в посольстве США произошел взрыв в годовщину теракта 11 сентября 2001 года.

Взрыв прогремел вскоре после полуночи, после чего поднялся столб дыма и завыли сирены, сообщает ТСН со ссылкой на The Associated Press.

Читайте такжеИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле - СМИ

Сотрудники посольства услышали сообщение через громкоговоритель, а котором говорилось, что произошел взрыв, вызванный запуском ракеты.

Миссия НАТО, которая расположена рядом, сообщила, что ни один сотрудник не пострадал.

Это была первая крупная атака в Кабуле после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из переговоров с "Талибаном" о прекращении войны в Афганистане.