В Кабуле возле посольства США произошел взрыв
03:45, 11 сентября 2019Мир
22 0
По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.
Иллюстрация / REUTERS
В столице Афганистана Кабуле в посольстве США произошел взрыв в годовщину теракта 11 сентября 2001 года.
Взрыв прогремел вскоре после полуночи, после чего поднялся столб дыма и завыли сирены, сообщает ТСН со ссылкой на The Associated Press.
Читайте такжеИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле - СМИ
Сотрудники посольства услышали сообщение через громкоговоритель, а котором говорилось, что произошел взрыв, вызванный запуском ракеты.
Миссия НАТО, которая расположена рядом, сообщила, что ни один сотрудник не пострадал.
Это была первая крупная атака в Кабуле после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из переговоров с "Талибаном" о прекращении войны в Афганистане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter