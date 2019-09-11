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В Кабуле возле посольства США произошел взрыв

03:45, 11 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Взрыв прогремел вскоре после полуночи, после чего поднялся столб дыма и завыли сирены, сообщает ТСН со ссылкой на The Associated Press.

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Сотрудники посольства услышали сообщение через громкоговоритель, а котором говорилось, что произошел взрыв, вызванный запуском ракеты.

Миссия НАТО, которая расположена рядом, сообщила, что ни один сотрудник не пострадал.

Это была первая крупная атака в Кабуле после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из переговоров с "Талибаном" о прекращении войны в Афганистане.

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Теги: #США#Афганистан#Кабул