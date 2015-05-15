Любимый байкер Путина объяснил, за что "Ночные волки" получили миллионы от Кремля

Лидер российского клуба байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов подтвердил, что за год получил от правительства России 56 миллионов рублей. Часть этих денег была выдана за то, что суровые мужчины в кожаных куртках пугали российских детей историями о том, какой плохой Запад и учили их ненависти.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на издание The Times, журналисты которого пообщались с Залдостановым, известным также по прозвищу "Хирург".

Он объяснил, что миллионы от Кремля он вместе с соратниками получил за "патриотическое воспитание" юных россиян.

Читайте такжеЛюбимцам Путина - «Ночным волкам» выделили 227 гектаров земли в Севастополе

"Мы получили эти деньги честным путем. Вам не надо считать наши деньги. Мы бы и бесплатно продвигали традиционные российские ценности и патриотизм. Мы занимаемся этим не ради денег", - сказал лидер "Ночных волков".

Он убежден, что новогодние шоу про страшный Запад, который хочет разрушить Россию, должны "привить детям любовь к родине". Вместе с тем, издание напоминает, что Залдостанов верит в "сатанинский" заговор в США и ЕС, которые хотят уничтожить его страну. Он также оправдывал преступления Сталина и называл "ложью" исторические факты о казни миллионов граждан СССР по приказу тирана.

Напомним, на прошлой неделе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал информацию о том, что "Ночные волки" за 18 месяцев получили больше миллиона долларов из бюджета России. И на сайтах государственных учреждений указано, что эти деньги байкеры получили за антизападные детские шоу.