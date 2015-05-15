Создавать боеприпасы для "заглохшего" танка "Армата" будут специалисты по ядерному оружию - СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Российскую газету».

Причиной привлечения спецов из ядерно-оружейного комплекса издание называет высокие технические требования, заложенные в задание на проектирование боеприпасов. Профильная промышленность боеприпасов и спецхимии оказалась не готова создать снаряды с заданными возможностями.

После этого разработчики орудия для танка обратились к специалистам атомной отрасли, владеющим прикладной физикой взрыва. В результате, по утверждению издания, были созданы осколочно-фугасные и бронебойно-подкалиберные снаряды повышенной мощности. В публикации отмечено, что в связи с новыми боевыми возможностями, которые дают танку эти два типа боеприпасов, уже нет необходимости в применении третьего традиционного типа танковых снарядов — кумулятивных.

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Новые снаряды будут разрабатываться для танкового орудия калибра 152 миллиметра, которое появится на «Армате» несколько позже (сейчас там используется 125-миллиметровая пушка 2А82).

Тяжелая унифицированная гусеничная платформа «Армата» была впервые представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Тогда танк оказался в центре небольшого скандала – на генеральной репетиции парада, которая проходила на Красной площади в Москве, он неожиданно заглох.