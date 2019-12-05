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США ввели новые санкции против РФ: в списке – компании, связанные с кибербезопасностью

18:06, 05 декабря 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Список опубликован на сайте ведомства, передает телеканал Дождь.

Читайте такжеПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членовВ список организаций вошли «Бизнес-Столица», Evil Corp (Dridex Gang), «Оптима», «Трейд-Инвест», «ЦАО», «Вертикаль», «Юником».

Ограничения также введены в отношении 17 человек, среди которых Максим Якубец и Игорь Турашев. Они обвиняются в мошенничестве с компьютерным программным обеспечением.

В сообщении ведомства говорится, что деятельность Evil Corp привела к ущербу более 100 миллионов долларов, от ее действий пострадали финансовые организации 40 стран. Ее владельца Максима Якубца арестовали заочно. За информацию, которая приведет к его аресту, власти США назначили награду в пять миллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что в США собирались обсудить новые санкции против России.

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Теги: #Россия#санкции#США