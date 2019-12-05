США ввели новые санкции против РФ: в списке – компании, связанные с кибербезопасностью

Ограничения также введены в отношении 17 человек.

Министерство США ввело санкции в отношении нескольких россиян и 7 российских компаний, связанных с кибербезопасностью.

Список опубликован на сайте ведомства, передает телеканал Дождь.

Читайте такжеПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членовВ список организаций вошли «Бизнес-Столица», Evil Corp (Dridex Gang), «Оптима», «Трейд-Инвест», «ЦАО», «Вертикаль», «Юником».

Ограничения также введены в отношении 17 человек, среди которых Максим Якубец и Игорь Турашев. Они обвиняются в мошенничестве с компьютерным программным обеспечением.

В сообщении ведомства говорится, что деятельность Evil Corp привела к ущербу более 100 миллионов долларов, от ее действий пострадали финансовые организации 40 стран. Ее владельца Максима Якубца арестовали заочно. За информацию, которая приведет к его аресту, власти США назначили награду в пять миллионов долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что в США собирались обсудить новые санкции против России.