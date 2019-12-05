New York Times: На Нормандской встрече будет мало пространства для маневров

Киев и Москва не готовы идти на уступки, поэтому им стоит сосредоточиться на менее масштабных целях.

Лидеры Украины и России попытаются договориться о перемирии на Донбассе и договориться об обмене заключенными, когда встретятся на следующей неделе. Но Киев политически скован, а Москва вряд ли прогнется. И дипломаты говорят, что это делает перспективы относительно мира довольно тусклыми.

Как пишет New York Times, Владимир Зеленский и Владимир Путин впервые встретятся лично 9 декабря в Париже при участии французского и немецкого лидеров. Это первая встреча в таком формате за последние три года, которая состоится после небольшого смягчения напряжения. Более 13 тысяч человек погибли на войне, которая уже более пяти лет продолжается на Востоке Украины. Минские соглашения, призванные установить мир, были подписаны еще в 2015 году. Но ничто не указывает на приближение мирного решения.

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Зеленский одержал победу на президентских выборах в апреле, обещая закончить конфликт. Но под давлением оппозиции он не готов идти на большие уступки Москве.

"Если мы начнем обсуждать реальные политические, военные проблемы, проблемы безопасности, в частности, отвод войск на линии разграничения, вопрос местных выборов и статуса Донбасса, сразу станет видно, что оба лидера не имеют много пространства для маневров", - сказал изданию неназванный дипломат Франции.

Отношения между Украиной и Россией разорвались после того, как Москва решила аннексировать украинский Крым в 2014 году. Запад в ответ ввел санкции. Ключ к решению - это выборы на Донбассе. Но обе стороны обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей, которые также включают возобновление контроля Киева над всей границей с Россией и вывод тяжелого вооружения из зоны боевых действий.

"Наши главные ожидания от Нормандского саммита и любых других форматов - это то, что я называю Ruxit. Мы хотим, чтобы российские силы ушли из Украины", - сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Бывший российский дипломат Владимир Фролов сказал изданию, что не видит шансов для большого прорыва в Париже. А позиции обеих сторон он называет непримиримыми.

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"Зеленский ударится об две стены, одна из которых будет в Париже, а вторая после встречи: это стена непоколебимости России и стена украинского гражданского нежелания поддерживать унизительный компромисс с Россией", - сказал он.

Москве наплевать на ослабление санкций. Она думает только о своей стратегической цели в Украине. А это конфедерация украинского государства, которую Киев не будет полностью контролировать", - добавил Фролов.

Еще один неназванный французский дипломат назвал встречу в Париже барометром позиций. По его словам, если во время Нормандской встречи удастся договориться о прекращении огня и обмене заключенными, это уже будет хорошая основа для начала.

Саммит в Париже также состоится в контексте более широких отношений Европы с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к перезагрузке с Москвой. И это вызвало недовольство среди восточных партнеров ЕС.

"Речь не может идти только об Украине. Речь идет о конфликте между Россией, Западом и США. Иначе у русских не будет стимулов что-то решать, ведь Украина - слишком ценная ставка", - сказал бывший дипломат США.