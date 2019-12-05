До 65 тысяч долларов – за одну: более 600 пакистанок продали в Китай как невест

В КНР примерно на 34 миллиона больше мужчин, чем женщин.

Более 600 девушек и женщин со всего Пакистана продали как невест китайским мужчинам и вывезли в КНР.

Полный список имен составили пакистанские следователи, передает ТСН со ссылкой на расследование агентства Associated Press.

Читайте такжеВ Іспанії поліція звільнила з сексуального рабства 11 жінок, більшість з них українкиСхема, которую разоблачили, охватывает торговлю женщинами в 2018 году. После обнародования этих данных, поток девушек в Китай немного уменьшился, но цифры намного больше чем в списке.

Причиной этого называют давление со стороны правительственных чиновников, которые боятся поставить под удар торгово-экономические отношения между ИРП и КНР, которые еще и находятся в тесном военно-политическом союзе, направленном против Индии.

Некоторые женщины, которые попали в список, сначала отказывались давать показания, так как им или угрожали, или подкупали.

Несколько высших должностных лиц, знакомых с событиями, сказали, что расследование торговли людьми замедлилось, а следователи разочаровались. Чиновники, которые говорили с журналистами, делали это только при условии анонимности, потому что боялись репрессий.

«Китайские и пакистанские брокеры берут у жениха от 4 миллионов до 10 миллионов рупий (25 тысяч и 65 тысяч долларов), но семьи дают только около 200 тысяч рупий (1500 долларов)», – рассказал один из чиновников.

Отмечается, что спрос на заграничных невест в Китае появился из-за неоднородного гендерного состава населения этой страны, где примерно на 34 миллиона больше мужчин, чем женщин.

Ранее УНИАН сообщал, как в Украине разоблачили сеть «реабилитационных центров» и освободили из рабства 100 человек.