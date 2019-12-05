цей матеріал доступний українською

На горнолыжном курорте в Польше взорвался коттедж (фото)

07:27, 05 декабря 2019
Мир
94 0
Фото: REUTERS

Об этом сообщает REUTERS.

Читайте такжеВ Афганистане из-за теракта погиб генерал армии

По словам местной полиции, в коттедже проживали 8 жителей, среди которых были и дети. Сейчас их ищут.

В операции спасения приняли участие 12 пожарных команд.

Как сообщал УНИАН, утром 30 ноября в одном из гаражей Харькова прогремел взрыв, в результате которого погибли трое человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Польша#взрыв