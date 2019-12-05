На горнолыжном курорте в Польше взорвался коттедж (фото)

Жильцов дома найти пока не удалось.

Взрыв газа разрушил трехэтажный дом на горнолыжном курорте Щирк в Польше.

Об этом сообщает REUTERS.

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По словам местной полиции, в коттедже проживали 8 жителей, среди которых были и дети. Сейчас их ищут.

В операции спасения приняли участие 12 пожарных команд.

Как сообщал УНИАН, утром 30 ноября в одном из гаражей Харькова прогремел взрыв, в результате которого погибли трое человек.