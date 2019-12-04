Менее 8% белорусов выступают за присоединение к России – опрос

36,1% опрошенных считают, что страны должны взаимодействовать по принципу равноправного союза.

В Беларуси сократилось количество сторонников создания союзного государства с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института социологии Беларуси, передает НВ.

Читайте такжеЛукашенко о возможной интеграции Беларуси и России: "на хр*на нужен такой союз?"По данным исследования 49,9% граждан Беларуси считают, что страна должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров.

В то же время 36,1% опрошенных считают, что страны должны взаимодействовать по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления.

Количество сторонников вхождения Беларуси в состав России в 2019 году составила лишь 7,7%.

Ранее в российских СМИ активно распространяли информацию, что 9 из 10 граждан Беларуси хотят союза с Россией или вхождения страны в состав РФ.

«Резонанс, возникший на фоне дискуссий о создании Союзного государства Беларуси и РФ, был подогрет результатам исследования Московского государственного института международных отношений», – говорится в сообщении.

Согласно результатам этого опроса, большая часть белорусов (57,6%) высказались за союзнические отношения между Беларусью и Россией, около трети (31,8%) – по партнерские (в сумме – почти 90%).

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь и РФ создадут единые парламент и правительство.