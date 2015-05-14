Турция выступает за рассмотрение вопроса о расширении НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мевлют Чавушоглу сказал на итоговой пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

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Министр отметил, что на каждой значительной встрече стран-членов НАТО обсуждаются вопросы расширения НАТО.

"Мы за расширение НАТО. Мы имеем четыре страны-кандидата: Босния и Герцеговина, Черногория, Македония и Грузия", - подчеркнул Чавушоглу.

"Мы думаем, что фактически в 2016 мы хотим провести саммит о расширении и особенно те страны, которые достигли прогресса, должны получить положительный ответ. Они должны получить приглашение к членству", - отметил Мевлют Чавушоглу, добавив, что страны, которые направили свою заявку, должны получить соответствующее письмо-подтверждение, чтобы стать членом НАТО.

По его словам, обсуждается такая возможность в отношении четырех государств. "Сейчас есть страны-кандидата – Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и Грузия", - сообщил он.

В связи с этим турецкий министр сказал, что план действий о членстве в НАТО должен быть имплементирован.