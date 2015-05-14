Министр обороны КНДР за две недели до предполагаемой казни совершил визит в Москву

О визите Хён Ён Чхоля в Москву сообщил 13 апреля сайт посольства России в КНДР. Северокорейский министр принял участие в IV Московской конференции по международной безопасности (также принимали участие министры обороны РФ, Ирана, Греции, Китая, Индии, ЮАР, Монголии, Индонезии, Беларуси, Сербии). Видео выступления размещено на сайте Минобороны РФ.

После данного визита последовала отмена визита лидера КНДР Ким Чен Ына на парад в Москве, сообщил в среду, 13 мая, Forbes со ссылкой на газету Financial Times.

Читайте такжеМинистра обороны КНДР расстреляли по приказу Ким Чен Ына на глазах у сотен свидетелей - СМИКак пишет издание, в начале мая The Korea Herald со ссылкой на гонконгский телеканал Phoenix написала, что в Москве Хен Ен Чхоль пытался договориться о приобретении четырех зенитно-ракетных комплексов С-300. По словам российского источника телеканала, Москва отказалась от поставок С-300 Пхеньяну, сославшись на то, что это может нарушить стратегический баланс сил в регионе и требует согласования с Китаем и некоторыми другими странами. В заметке корейской газеты отмечалось, что именно неудача этих переговоров могла стать причиной неожиданного отказа Ким Чен Ына от визита в Москву 9 мая.

О проведенной 30 апреля казни министра сообщило южнокорейское агентство Ренхап. Спустя несколько часов оно же передало официальный комментарий китайского МИДа, заявившего об отсутствии данных о казни Хен Ен Чхоля.

"Я видела новости, но мы не обладаем информацией по этому поводу", - заявила пресс-секретарь министерства.