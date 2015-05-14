В Израиле решили заменить обычные гранаты на пуленепробиваемые

Испытания новых гранат проводились во время войны в секторе Газа летом 2014 года, сообщает Новое время со ссылкой на Defense News.

Их преимущество состоит в том, что они устойчивы к прямому попаданию пули. В ходе боевых действий в анклаве был зафиксирован по меньшей мере один случай попадания пули, которая застряла в гранате, не спровоцировав взрыва.

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Новое оружие отличается от обычных гранат наличием послойного разнесения высокочувствительных инициирующих и нечувствительностью к ударам основных взрывчатых веществ.

Компания Israel Military Industries произвела уже десятки тысяч новых гранат, как для израильской армии, так и на экспорт. В ЦАХАЛ IM26 получила название Элираз в честь майора Элираза Переца, который погиб в августе 2010 года во время контртеррористической операции на границе с сектором Газа от разрыва гранаты при попадании пули.

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль может стать союзником Украины и помочь ей с высокоточным оружием.