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В Таиланде люди вылетели из карусели, среди пострадавших – дети (видео)

11:11, 03 декабря 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Инцидент произошел на карусели-гондоле. Посетители сели на скамью и, когда качели набрала обороты – просто вылетели из нее.

Среди пострадавших было несколько детей, один из них сломал ногу. Остальные отделались ушибами и существенным испугом.

Причиной этого стала сломанная железная перегородка, которая должна была бы удерживать людей внутри, однако она неожиданно вышла из строя.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела в Сирии.

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Теги: #Таиланд