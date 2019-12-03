В Таиланде люди вылетели из карусели, среди пострадавших – дети (видео)
11:11, 03 декабря 2019Мир
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Один ребенок сломал ногу, остальные отделались ушибами и существенным испугом.
В Таиланде люди выпали с аттракциона: есть травмированные
На ярмарке в Таиланде люди выпали с аттракциона, в результате чего несколько человек получили травмы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Инцидент произошел на карусели-гондоле. Посетители сели на скамью и, когда качели набрала обороты – просто вылетели из нее.
Среди пострадавших было несколько детей, один из них сломал ногу. Остальные отделались ушибами и существенным испугом.
Причиной этого стала сломанная железная перегородка, которая должна была бы удерживать людей внутри, однако она неожиданно вышла из строя.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 8 детей погибли в результате артиллерийского обстрела в Сирии.
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