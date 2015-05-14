Истребители НАТО вновь перехватили над Балтикой российский военный самолет

Истребители НАТО из состава Балтийского воздушного патруля перехватили и сопроводили над Балтийским морем российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство BNS.

«Истребители вылетели с целью идентифицировать российский борт Ил-76, летевший в Калининградскую область без предупреждения, с транспондером, но без поддержания связи с диспетчерами», — пояснил Сухоцкис, сообщив, что вылет произошел 13 мая около 16 часов.

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Это второй случай за неделю, когда истребители поднимались с базы в Шяуляе, чтобы опознать самолеты, летевшие над Балтийским морем. Так, 11 мая они сопроводили два транспортных самолета ВВС РФ Ан-22.

С 1 мая 2015 года дежурство в Шяуляе несут восемь истребителей ВВС Норвегии и Италии. Поддержку им оказывают четыре истребителя ВВС Великобритании с авиабазы Эмари (бывшая советская авиабаза Сууркюль на северо-западе Эстонии) и четыре самолета ВВС Бельгии с польского аэродрома в Мальборке.

Как сообзщал УНИАН ранее, британские истребители-перехватчики "Тайфун" были подняты в воздух, после того как вблизи британского воздушного пространства были замечены два российских бомбардировщика.