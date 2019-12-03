Трамп поблагодарил Зеленского и заявил, что скандал из-за Украины исчерпан

Дональд Трамп после заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии давления со стороны президента США считает этот скандал исчерпанным.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его слова об отсутствии давления во время телефонных переговоров, что вызвало в США так называемый "Украинагейт".

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ, передает DW.

На фоне заявлений Зеленского Трамп считает "закрытой" тему по "Украинагейту". Глава Белого дома также призвал членов Демократической партии в Палате представителей вновь вернуться к работе.

В написанном ранее твите Трамп подчеркнул, что Зеленский снова сказал журналистам, что американский президент никоим образом не вел себя некорректно в отношении Украины, в том числе и во время телефонных переговоров.

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Как сообщалось, Зеленский в своем интервью ряду СМИ опроверг наличие договоренностей с президентом США о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. "Я не разговаривал с президентом США по принципу "услуга за услугу", - сказал Зеленский.

Так же в другом сообщении Трамп назвал рассмотрение дела о своем импичменте продолжением "охоты на ведьм", которая продолжается уже три года. Ранее в этот же день президент Соединенных Штатов забросил демократам, что те ведут себя "не очень мило", пригласив его 4 декабря на слушания по делу об импичменте, то есть именно на дату проведения саммита НАТО в Лондоне.

Напомним, в США продолжается так называемый "украинский скандал", вызванный телефонным разговором президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского 25 июля. Трампу закидывают, что он пытался заставить Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена. С этой целью было заморожено предоставление Киеву выделенной военной помощи. В связи с этим в Конгрессе продолжаются слушания в рамках расследования относительно возможной процедуры импичмента Трампа.