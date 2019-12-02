Без Кейт: принц Уильям посетил Кувейт с официальным визитом (фото)
Принц Уильям прибыл вчера с первым официальным визитом в Кувейт. В течение первого дня пребывания в этой стране принц успел побывать в заповеднике Джахра, где ознакомился с некоторыми из наиболее интересных из 300 видов птиц, проживающих в нём. Он также прогулялся по чистому пляжу данного природного заповедника и ознакомился с программой решения глобальной проблемы пластического загрязнения, над которой работает правительство Кувейта.
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В ходе своего четырехдневного пребывания в Кувейте принц пообщается с молодыми лидерами, предпринимателями и студентами местного университета. Ему проведут экскурсию по региону, приуроченную к 120-й годовщине подписания договора о дружбе между Великобританией и Кувейтом, пишет Marie Сlaire.
Он также присоединится к кувейтским и британским военным подразделениям, которые проводят совместные учения "Воин в пустыне".
В ходе своего исторического визита принц Уильям также посетит Оман, где ознакомится с деятельностью Королевского военно-морского флота Омана, контролирующего морские перевозки, проходящие через Ормузский пролив.
На этот раз Уильям будет представлять британское правительство без супруги, герцогини Кейт.
«Герцог Кембриджский совершит официальный визит в Кувейт и Оман по просьбе Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Поездка продлится четыре дня, с 1 по 4 декабря. О дополнительных деталях будет сообщено позже», - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.
On the first day of his official visit to Kuwait, at the Jahra Nature Reserve The Duke of Cambridge learned more about Kuwait’s ambitious plans to protect its natural environment from human and environmental challenges. Scientists from Kuwait’s Environmental Public Authority (@epa_kw) 🇰🇼 and the UK’s Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (@cefasgovuk) 🇬🇧 are working in partnership to promote Kuwait’s biodiversity and inform its approach to marine environment conservation. The Duke joined them on the reserve’s salt marshes, reed beds and sandy sabkha flats for several activities studying the wetlands’ wildlife 🔭 including identifying some of the 300 species of birds seen at the reserve. Kuwait is working to tackle the global issue of plastic pollution through a combination of raising public awareness, recycling, education and organising beach cleans - The Duke also joined a beach clean at the reserve. #RoyalVisitKuwait #Kuwait
Как отмечают британские обозреватели, визит в страны Персидского залива следует за исторической поездкой будущего короля в Израиль и на спорные территории Палестины в 2018 году. Его Высочество совершил своего рода дипломатический переворот, став первым представителем британской королевской семьи, который встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Напомним, что в прошлом месяце герцоги Кембриджские побывали с официальным визитом в Пакистане, который в Кенсингтонском дворце называли одним из самых сложных туров для королевской пары ввиду политической обстановки в регионе.