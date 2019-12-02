Без Кейт: принц Уильям посетил Кувейт с официальным визитом (фото)

Принц Уильям осуществил свой первый официальный визит в Кувейт, куда он прибыл на самом обычном коммерческом рейсе. Королевская семья продолжает восстанавливать авторитет после инцидента с перелетами Принца Гарри и Меган Маркл на частных самолетах.

Принц Уильям прибыл вчера с первым официальным визитом в Кувейт. В течение первого дня пребывания в этой стране принц успел побывать в заповеднике Джахра, где ознакомился с некоторыми из наиболее интересных из 300 видов птиц, проживающих в нём. Он также прогулялся по чистому пляжу данного природного заповедника и ознакомился с программой решения глобальной проблемы пластического загрязнения, над которой работает правительство Кувейта.

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В ходе своего четырехдневного пребывания в Кувейте принц пообщается с молодыми лидерами, предпринимателями и студентами местного университета. Ему проведут экскурсию по региону, приуроченную к 120-й годовщине подписания договора о дружбе между Великобританией и Кувейтом, пишет Marie Сlaire.

Он также присоединится к кувейтским и британским военным подразделениям, которые проводят совместные учения "Воин в пустыне".

В ходе своего исторического визита принц Уильям также посетит Оман, где ознакомится с деятельностью Королевского военно-морского флота Омана, контролирующего морские перевозки, проходящие через Ормузский пролив.

На этот раз Уильям будет представлять британское правительство без супруги, герцогини Кейт.

«Герцог Кембриджский совершит официальный визит в Кувейт и Оман по просьбе Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Поездка продлится четыре дня, с 1 по 4 декабря. О дополнительных деталях будет сообщено позже», - говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Как отмечают британские обозреватели, визит в страны Персидского залива следует за исторической поездкой будущего короля в Израиль и на спорные территории Палестины в 2018 году. Его Высочество совершил своего рода дипломатический переворот, став первым представителем британской королевской семьи, который встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Напомним, что в прошлом месяце герцоги Кембриджские побывали с официальным визитом в Пакистане, который в Кенсингтонском дворце называли одним из самых сложных туров для королевской пары ввиду политической обстановки в регионе.