Парламент Азербайджана объявил о самороспуске

В стране должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Парламент Азербайджана, в котором большинство имеет правящая партия «Новый Азербайджан», 2 декабря одобрил предложение о роспуске и обращение к президенту Ильгаму Алиеву о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает Радио Свобода, за принятие этого решения проголосовали 99 депутатов, один депутат проголосовал против, еще один - воздержался.

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Перед голосованием вице-спикер парламента Бахар Мурадова и спикер Октай Асадов зачитали депутатам обращение правящей партии. В нем было сказано о необходимости «обновления» парламента и о том, что кадровые изменения в органах власти «положительно оцениваются народом».

Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года. Но теперь решение о том, когда пройдет голосование, будет принимать президент Азербайджана.

Выборы должны состояться в течение трех месяцев с даты роспуска.

Партия «Новый Азербайджан» одержала победу на выборах в 2015 году, которые бойкотировала оппозиция.

Алиев пришел к власти в 2003 году незадолго до смерти своего отца Гейдара Алиева, который правил страной с 1993 года.