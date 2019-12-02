Парламент Азербайджана объявил о самороспуске
Парламент Азербайджана, в котором большинство имеет правящая партия «Новый Азербайджан», 2 декабря одобрил предложение о роспуске и обращение к президенту Ильгаму Алиеву о проведении в стране внеочередных парламентских выборов.
Как сообщает Радио Свобода, за принятие этого решения проголосовали 99 депутатов, один депутат проголосовал против, еще один - воздержался.
Читайте такжеАзербайджанский оператор купит Vodafone Украина за $734 миллиона
Перед голосованием вице-спикер парламента Бахар Мурадова и спикер Октай Асадов зачитали депутатам обращение правящей партии. В нем было сказано о необходимости «обновления» парламента и о том, что кадровые изменения в органах власти «положительно оцениваются народом».
Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года. Но теперь решение о том, когда пройдет голосование, будет принимать президент Азербайджана.
Выборы должны состояться в течение трех месяцев с даты роспуска.
Партия «Новый Азербайджан» одержала победу на выборах в 2015 году, которые бойкотировала оппозиция.
Алиев пришел к власти в 2003 году незадолго до смерти своего отца Гейдара Алиева, который правил страной с 1993 года.